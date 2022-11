Nos entrepreneurs carolos ont du talent : plumassière, école de rock, nouveau bar… 13 d’entre eux présentent leur projet

Ils étaient une grosse dizaine d’entrepreneurs à "pitcher" leur concept aux journalistes présents à la Maison de la Presse de Charleroi. Une soirée "speed dating média" organisée avec Azimut, pour confronter les porteurs de projets aux médias.

Azimut propose d’accompagner les jeunes projets. La structure, financée par l’Europe et le secteur public, forme les futurs entrepreneurs à différents métiers via des cours collectifs, accompagne les plans financiers, les développements marketing et d’image, et met à disposition pour une durée limitée son numéro d’entreprise. Après l’accompagnement, les projets peuvent être lancés en nom propre, avec déjà plusieurs mois de pratique dans un "cocon".

Nous avons décidé de mettre en avant les projets qui nous ont été présentés, pour mettre en valeur les initiatives et les bonnes idées qui se développent dans la région de Charleroi. Mais il n’y a bien entendu pas qu’eux ! Tous les jours, des gens se lancent. Malheureusement aussi, tous les jours, d’autres se cassent la figure ou doivent se résoudre à ce que leur belle idée ne reste jamais qu’un hobby. Dans la sélection ci-dessous, certains sont déjà implantés et cherchent à grandir, d’autres veulent se lancer, d’autres encore ont déjà un métier mais espèrent que leur activité d’indépendant devienne un jour leur principale source de revenus.

Emmanuelle est la seule "plumassière" de Wallonie: elle sculpte des plumes pour la haute couture, la déco ou les mariages

"Tout plaquer pour élever des chèvres": ce couple de Morlanwelz l’a fait !

Une librairie engagée au-dessus d’une épicerie vrac : "je fais du bien-être, de l’écologie, du féminisme et de la psychologie principalement"

Hugo est écodesigner: "la durabilité et l'écologie doivent être une valeur dans le design"

Reprogrammer votre voiture, pour l'écologie ou le sport, et faire des "coverings": MCU et M&D vous attendent à Gembloux

Sylvie Bouzéloc, bretonne, fait des crêpes artisanales en circuit court

Inwyt, le coach de pleine conscience qui veut aider les gens "à remuscler leur attention"

"Je veux aider les ASBL à parler au monde politique et participer au débat public"

Chairy Tales : redonner à ses sièges une nouvelle histoire avec des tapisseries de récup'

Le Chien Vert : bientôt un bar culturel à craft beers, cafés de spécialité et softs maison à Charleroi ?

Un "beauty truck" en préparation : quand une esthéticienne investit dans un institut mobile aménagé dans une camionnette

Rock Academy: "on veut former des musiciens de A à Z, par la pratique en groupe"

Entourloop : une garde-robe partagée, "pour éviter d’acheter une robe 500 € et ne plus jamais la porter"