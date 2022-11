Michaël et Maxime soignent tant le look que les performances des voitures, motos, camions. Un savoir-faire unique et un univers bien à eux.

Reprogrammer votre voiture, pour l’écologie ou le sport, et faire des "coverings": MCU et M&D vous attendent à Gembloux

À la tête de leur entreprise, Michaël Bauwens (M&D Coating) et Maxime Gimlewicz (MCU Motorsport) sont devenus les grands spécialistes du covering et de la reprogrammation moteur dans le namurois tout en étant accompagnés par Azimut entreprendre pour les aider dans le développement de leur activité.

Au sein d’un garage au design époustouflant dans l’esprit “West Coast”, voitures et autres véhicules qui y rentrent sont méconnaissables à leur sortie.

Michaël et Maxime, c’est d’abord l’histoire d’une rencontre car au début, chacun a développé son projet seul, l’un dans l’esthétisme et la personnalisation, l’autre dans la reprogrammation.

Grâce à des accords exclusifs avec des importateurs, ils proposent des pièces uniques.

L’union de leurs compétences respectives donne des résultats des plus surprenant.

Les véhicules qui passent entre leurs mains s’en retrouvent transformés tout en finesse et détails que radicalement et spectaculairement.

Une esthétique unique

Michaël Bauwens s’est spécialisé dans le detailing ou l’art de sublimer tant les voitures que les motos. La méthode consiste en un nettoyage de fond en comble de chaque pièce avec un produit spécifique pour chaque matière. Les éléments peints, les plastiques, chromes, inox et autres, retrouvent leur éclat grâce à un traitement adapté, les poses de cires, céramiques et sealants n’ayant plus de secrets pour lui.

Mais ce n’est pas tout, M&D Coating est le seul établissement à posséder l’accréditation NGenco pour le covering liquide pour la partie francophone du Benelux. Au lieu des traditionnels films, différentes couches de couleur sont projetées sur le véhicule dans le but de protéger la carrosserie et de le personnaliser. En effet, Michaël garantit une teinte unique durant 5 ans. L’avantage de la technique par rapport au film placé habituellement sur les voitures, c’est qu’il n’y a pas de glue utilisée et que la peinture ne bouge pas, offrant une résistance aux coups, aux griffes et aux hydrocarbures.

… performant, viable et plus écologique

Quant à Maxime Gimlewicz, se distingue par son savoir-faire dans la reprogrammation informatique et électronique des voitures, motos, camions et tracteurs ainsi que la préparation des véhicules. Il propose une variété de services : la reprogrammation pour augmenter la puissance et le couple, l’éco-reprog pour diminuer la consommation du véhicule (essence comme diesel), la conversion éthanol pour les véhicules essence, cette conversion permet de rouler avec un carburant 2 à 3 fois moins cher que l’essence traditionnelle. Il propose aussi la solution d’intervention sur EGR, filtre à particule et ad blue, ces solutions peuvent vous permettre de réduire la facture de manière significative au lieu de procéder à leur changement et sa prestation favorite, la préparation de véhicule pour y installer des pièces performances !

Maxime réalise également des diagnostics pour déceler éventuellement des problèmes sur votre véhicule et vous aider au mieux.

Des véhicules soignés aux petits oignons par des pros.