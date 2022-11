Rock Academy : "on veut former des musiciens de A à Z, par la pratique en groupe"

Non le rock n’est pas mort ! La preuve ? La Rock Academy dirigée par Thomas Santa Gata située à Gosselies. Au fil de l’apprentissage des classiques et des découvertes, les élèves de tous âges apprennent à jouer en groupe en vue de progresser tant individuellement que collectivement. "Notre axe principal c’est le rock et de tous les styles. Cela va du blues rock au hard rock en passant par le pop rock. Quand on parle de rock, c’est l’aspect groupe qui vient en tête avec guitare, basse, batterie et chant. Ça parle aux gens directement et dans l’imaginaire collectif le rock est vraiment plus le fait de jouer en groupe que vraiment le style de musique", explique Thomas. Au-delà de la pratique et de l’apprentissage, la Rock Academy c’est aussi un éveil musical. "Par exemple, quand nous jouons Knockin' On heaven Door interprété par Guns N' Roses il est bon de savoir qu’au départ il s’agit d’une composition de Bob Dylan."

À la Rock Academy l’apprentissage se fait par la pratique, pas besoin de partition notée ou de prérequis en solfège. Au terme de séances d’une durée de 2 h 30, les élèves sont capables de présenter un spectacle de fin d’année de grande qualité. Des modules d’apprentissages sont également afin de parfaire les acquis et combler d’éventuelles lacunes. "Ce que nous souhaitons c’est donner l’accès immédiat à la pratique de la musique. Nous touchons un public large, de tous âges et l’approche pour chacun est différente. Les gens qui s’inscrivent à 45, 50 ans ne sont pas des musiciens professionnels ou qui n’ont eu la chance de pratiquer un instrument et qui à un stade de leur vie trouve une bulle d’oxygène dans l’apprentissage d’un instrument. Ils ont peut-être joué d’un instrument dans leur jeunesse sans vraiment performer."

La Rock Academy c’est aussi la programmation d’événements. Soit la gestion de l’agenda, du budget et le passage des artistes.

La Rock Academy, plus qu'un apprentissage et un accompagnement, une vraie culture qui se partage en groupe.