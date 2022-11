"Tout plaquer pour élever des chèvres": ce couple de Morlanwelz l’a fait !

Audrey et Sébastien ont abandonné leur carrière d’architecture pour développer une chèvrerie pédagogique. Ils organisent des stages et espèrent pouvoir vivre des produits qu’ils préparent avec le lait des animaux.

Il y a dix ans, Audrey et Sébastien se sont rencontrés sur les bancs de l’école d’architecture de Mons. Ils ont tous les deux commencé leur carrière, et au plus elle florissait au plus un manque se faisait ressentir. La crise Covid a été un déclencheur : cette vie n’était en fait pas pour eux. Ils ont tout plaqué et ont acheté une ferme à Carnières, où ils élèvent désormais des chèvres : La Chèvrerie de la Gade.

"On se consacre de plus en plus à nos deux hectares, on retrouve du sens", disent-ils, après avoir suivi des formations en lien avec leur nouvel objectif. "Nous organisons des stages pour les enfants depuis le mois d’avril. Anniversaires, visites d’écoles, peut-être les mercredis après-midi pour les enfants, et on envisage des stages pour faire du fromage à destination des adultes, ou des mises au vert pour les entreprises." Un deuxième volet, la commercialisation de produits à base de lait de chèvre (fromage, yaourt, savon, etc.) est au programme pour le printemps.

Ils espèrent pouvoir en faire leur métier. "On avance, on a la chance d’avoir des bénévoles qui nous aident !"

La chèvrerie de la Gade, à Morlanwelz. ©La chèvrerie de la Gade