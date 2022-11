Un "beauty truck" en préparation : quand une esthéticienne investit dans un institut mobile aménagé dans une camionnette

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Entre l’institut esthétique et le soin à domicile, Jessica Van Leda espère aller se poser sur les places des communes et villages loin des centres-villes.

Jessica Van Leda propose déjà ses services d’esthéticienne : épilation laser, maquillage permanent, soins du visage, etc. "Je le fais déjà chez moi, près de Liège, mais mon institut mobile va bientôt arriver", dit-elle. Dans une cabine de 12m², entièrement autonome et qui proposera tout le confort d’un institut classique, elle sillonnera les routes de Liège à Namur, et pourquoi pas Charleroi.

"Ça n’existe pas encore en Belgique, même s’il y en a en France. Le principe, c’est de pouvoir s’installer une demi-journée sur la place d’un village, pour que le service soit à proximité des gens", explique-t-elle. "Cela nécessite des autorisations communales, mais s’il y en a qui sont intéressées, vu que je peux me déplacer partout avec mon institut, je pourrai les aider à aider leur population. Surtout dans la périphérie des villes et dans les petites communes."

Elle espère se créer un réseau, avec des rendez-vous fixes. Imaginez le "Beauty Truck", c’est le nom du dispositif, qui irait s’installer à Roselies le lundi matin, Lambusart l’après-midi. Un autre jour, cela pourrait être Bienne-lez-Happart, Sars-la-Buissière et Fontaine-Valmont, par exemple. "On est à mi-chemin entre l’institut esthétique et les soins à domiciles", dit-elle. Dans un premier temps, elle envisage un territoire de 30 km autour de Héron. Infos sur Epil&moi – Beauty Concept.