Une librairie engagée au-dessus d’une épicerie vrac : "je fais du bien-être, de l’écologie, du féminisme et de la psychologie principalement"

"J’ai voulu changer de carrière, mes études étaient incroyables, mais le métier de psychologue n’est pas fait pour moi", explique Amandine. Elle a donc ouvert une librairie à Sombreffe, Graines de Vie, au-dessus d’un magasin bio, local et vrac. "Je fais très peu de littérature à proprement parler : écologie, philosophies, émotions, spiritualité, féminisme… C’est vraiment ma passion."

Elle propose aussi des produits qui ne sont pas des livres. Des bougies, de l’encens, des bolas de grossesse… "et même des lombrics composteurs, parce que je me suis rendu compte que j’avais acheté mon kit sur Internet et que j’ai dû beaucoup chipoter pour arriver à un résultat correct en appartement. J’ai donc décidé d’en vendre aussi, et à côté je peux apporter des conseils, les gens m’envoient parfois des photos de leur compost pour avoir un avis, c’est très sympa !"

Amandine a aussi lancé un podcast, "Bookonomicon", où elle critique et conseille sur ce qu’elle a lu, toujours dans son domaine de niche. "Je veux pouvoir initier les gens, avec le bon livre au bon moment, pour avancer, pour évoluer. Sans juger."