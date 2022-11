Assises Hainaut - Début du procès de six personnes accusées d'actes de torture à Anderlues

Le procès de six personnes pour des actes de torture à Anderlues a débuté lundi devant la cour d'assises du Hainaut à Mons. Les accusés doivent également répondre de traitement inhumain et dégradant, abus de situation de faiblesse, traite des êtres humains, attentats à la pudeur et non-assistance à personne en danger. Les victimes sont un couple de personnes vulnérables en raison d'une maladie ou d'un handicap.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, conseiller à la cour d'appel du Hainaut. Pierre Hustin, avocat général, représente l'accusation.

Laurent Dramaix, 46 ans, est défendu par Me Thomas Puccini et Me Boris Druart, du barreau de Charleroi.

Marie-Hélène Bartel, 50 ans, est défendue par Me Sonia Martines, du barreau de Charleroi, et Me Jean-Edmond Mairiaux du barreau de Mons.

Rémi Van Mieghem, 34 ans, est défendu par Me Etienne Gras et Me Mevlut Turk, du barreau de Charleroi.

Frédéric De Puyt, 37 ans, est défendu Me Michel Bouchat du barreau de Charleroi.

Dany Harlez, 23 ans, est défendu par Me Alisson-Scarlett Cerquetti du barreau de Charleroi

Betty Harlez, 23 ans, est défendue par Me Gwenaëlle Battistelli du barreau de Mons.

Dany et Betty Harlez comparaissent libres, Frédéric De Puyt est sous surveillance électronique et les trois autres comparaissent détenus.

Les parties civiles sont représentées par Me Isabelle Vander Eyden, Me Margaux Alliata, Me Régis Broca et Me Marie-Claire Bruneel du barreau de Charleroi.

Le jury est composé de sept hommes et cinq femmes.

Le procès devrait s'étendre sur trois semaines.