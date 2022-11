En colère à la suite d’une dette impayée, Jérémy pénètre de force dans le domicile de Pascal.

C’est sans avocat que Jérémy a décidé de se défendre, ce lundi matin, devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Deux préventions, qui ont eu lieu le 21 janvier 2021, lui sont reprochées : une violation de domicile et la dégradation d’une télévision au domicile de Pascal.

Sans la moindre difficulté, Jérémy reconnaît ses torts. Oui, il a forcé le passage et il s’est emporté sur le bien matériel. En cause ? Une dette impayée. “J’étais déjà allé chez lui à plusieurs reprises pour récupérer l’argent. Là, j’avais bu un verre et ça s’est mal passé. Quand il a ouvert la porte et qu’il m’a reconnu sous mon masque chirurgical, il m’a refermé la porte au nez”, explique le jeune homme.

Condamné à un an de prison pour ces faits, Jérémy a eu la bonne idée de former opposition au jugement. Cette procédure devrait lui permettre d’obtenir une mesure de faveur. Le parquet, qui juge la condamnation “un peu sévère”, ne s’oppose pas à une suspension simple du prononcé.

Jugement dans un mois.