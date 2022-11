Montigny-le-Tilleul : une Gratiferia ce vendredi 11 novembre

Ce vendredi 11 novembre, jour férié, se déroulera à Montigny-le-Tilleul la quatrième édition de la Gratiferia organisée par la locale Écolo de Montigny/Landelies avec la collaboration d’associations sociales et de solidarité.

Qu’est-ce qu’une GRATIFERIA ? "C’est une sorte de brocante, mais où tout est gratuit, c’est réservé aux particuliers ! Rien ne s’achète, rien ne se vend, tout se donne ! Vous amenez ce qu’il vous plaît et vous repartez avec ce dont vous avez besoin. On peut apporter tout, sauf les vêtements et les chaussures -, mais chaque objet doit être propre, en état correct, fonctionnel, non périmé et légal. Les objets non donnés peuvent être repris par leur propriétaire -, dans le cas contraire, ils seront confiés à une association", annonce l’organisateur.

La gratiferia se tiendra comme d’habitude dans la salle Saint Martin, 2 rue de l’église à 6110 Montigny-le-Tilleul – le parking est aisé à proximité, le long de la pelouse communale. Dépôt des objets de 10 h à 12 h 30 et retrait des objets de 14 h à 17 h.