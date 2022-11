Charleroi : une camionnette en feu menace une habitation

Vers minuit, les pompiers de Marcinelle ont été requis à Charleroi à la rue de l’Acier sous les ordres de l’adjudant Scieur et du sergent Georges. On signalait une camionnette en feu stationnée devant un magasin et un immeuble à appartement. À l’arrivée des pompiers le véhicule est entièrement détruit et la façade est menacée par les flammes. Les pompiers ont dû secourir les familles coincées dans les appartements. Deux personnes ont été intoxiquées mais n’ont pas été transportées en milieu hospitalier.

Constat police locale de Charleroi.