Accueil Régions Charleroi Le bâtiment Haut Ring réinvente la flexibilité À Charleroi, les équipes du Forem viennent d’intégrer le bâtiment Haut Ring. Didier Albin Journaliste indépendant A Charleroi, les équipes du Forem viennent d’intégrer le bâtiment Haut Ring. ©Albin

Au terme d’un long chantier de rénovation énergétique et de reconfiguration des espaces intérieurs, l’ancien siège de la FGTB de Charleroi au boulevard Devreux vient de reprendre du service : le Forem en a fait un centre de travail flexible, le premier de cette administration. L’infrastructure n’est pas accessible au public, un badge est requis pour entrer. Bienvenue au “Haut Ring”, qui offre 2900 mètres carrés de superficie, sur cinq plateaux alternant espaces de rencontres interactives et espaces de concentration pour des tâches personnelles. “Dans cette nouvelle organisation, plus aucun de nos agents...