Accueil Régions Charleroi Pèchon : 50 ans après, une première commémoration Le puits n° 25 du Pèchon, à Couillet, a connu deux tragédies en 1952 et 1972. On les a commémorées pour la première fois ce lundi. La Rédaction La cérémonie s’est déroulée à l’ombre des châssis à molette. ©Wattier

Le 7 novembre 1972, six mineurs trouvent la mort au fond du puits 25 de Monceau-Fontaine, dit “Le Pèchon”, à Couillet, victimes d’un “coup de poussière” dû à la surpression du grisou dans une veine de charbon. Six familles turques, espagnoles, italienne et belge sont endeuillées. Ce sera l’ultime accident minier important...