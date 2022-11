Tomy Delmotte, tué d’un unique coup de poing : son agresseur absent face à la justice

Tomy, 26 ans, avait toute la vie devant lui. Professionnellement, le jeune homme était sur le point de signer un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de sécurité au sein de la firme Securitas. C’est pour ce motif qu’il s’est d’ailleurs rendu, le 24 septembre 2017, au sein de la discothèque “The Room” à Gosselies, non loin de l’ancien Buffalo Grill et du Circus. Avec des amis, Tomy y faisait la fête. Mais la fête a viré au drame, après six heures du matin, lorsque le futur agent de sécurité a croisé la route d’Anas Ateyaoui, sur l’un des parkings jouxtant la boîte de nuit.

Un seul coup de poing au visage

Pour un motif futile (une altercation pour des cigarettes), Tomy s’est définitivement éteint sur ce même parking, victime d’un unique coup de poing au visage, selon l’avocat général François Demoulin. Après avoir chuté au sol, Tomy a succombé à une hémorragie cérébrale incompatible avec un état de survie. Le fils, l’ami, le demi-frère n’avait aucune chance face au boxeur professionnel.

Pendant une demi-heure, personne n’a bronché ni porté assistance à Tomy. Ni même Morgan, unique prévenu présent face à la justice ce lundi après-midi. Celui qui venait de passer la soirée avec Anas Ateyaoui au sein de la discothèque carolo confirme avoir eu le réflexe de téléphoner à son meilleur ami, présent lui aussi dans la boîte, dix minutes après être repassé devant le corps inerte de Tomy. “C’est la première personne à laquelle j’ai pensé. Je lui ai montré le corps, allongé dans l’herbe, j’ai pris un peu peur puis je suis parti”, confie Morgan. Pourtant propriétaire d’un GSM, Morgan n’a jamais appelé les secours, finalement intervenus sur place une demi-heure après la scène du coup de poing.

Pas un homicide volontaire

Selon le ministère public, le corps sans vie de Tomy a bel et bien été déplacé pour se retrouver sur l’herbe, les yeux et la bouche ouverts. Par qui ? Pourquoi ? Pas de réponse. “Les lunettes de Tomy ont été découvertes à quinze mètres de son corps, sur le tarmac du parking. Il y a également des traces de sang sur ce même tarmac. C’est bien l’endroit où le coup a été porté et où Tomy a chuté.” Convaincu qu’il s’agit là d’un homicide volontaire et pas d’une scène de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Me Lauvaux (partie civile pour les parents et le demi-frère de Tomy) souhaite une requalification des faits. Mais la position du ministère public ne change pas. “Il n’y a pas d’autre trace de coup sur le corps de Tomy, selon l’expertise médicale. Le prévenu a voulu donner une leçon en portant un coup de poing. Il ne savait pas qu’il allait donner la mort via un coup de poing. Je ne peux pas prouver l’existence d’un acharnement. Ce n’est pas un homicide volontaire”, persiste l’avocat général Demoulin.

L’agresseur brille par son absence

Plus de 5 ans après ce drame, les proches et les amis de Tomy attendaient beaucoup de cette audience. Pour obtenir des réponses à certaines questions ou ne fût-ce que pour se retrouver face à l’agresseur. Hélas, Anas Ateyaoui n’a pas comparu ce lundi après-midi devant la justice. Jusque-là assisté par une avocate, le boxeur n’a plus donné d’instruction à son conseil. Défaut a été requis contre lui, ainsi qu’une peine de 5 ans de prison. Pour Morgan, un an de prison est sollicité avec un sursis.

Me Mattelard, à la défense de Morgan, plaide un acquittement pour la non-assistance à personne en danger. L’avocate carolo estime que son client n’aurait rien su faire pour secourir Tomy, mort en un seul coup. Symboliquement et lourd de sens, Patrick, le père de Tomy a déchiré une lettre évoquant ses souvenirs et ses projets avec son fils avant de jeter les morceaux de papier par terre. “Voilà ce qu’il reste après le passage d’Anas. ”

Jugement le 5 décembre prochain.