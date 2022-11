Accueil Régions Charleroi Un Magritte à vendre parmi une collection estimée à 1 milliard de dollars Sur cette œuvre figurerait un château se trouvant à Châtelet aujourd’hui détruit. Frédéric Ngom Journaliste - DH Charleroi "La voix du sang" a fait l'objet d'une série de tableaux. ©D.R.

C’est au Rockefeller Center à New York que la maison Christie’s organisera les 9 et 10 novembre prochain une vente aux enchères hors normes. Hors normes car il s’agit de la vente d’une des collections de tableaux des plus prestigieuses, celle du philanthrope et co-fondateur de Microsoft Paul G. Allen. Cette collection estimée à 1 milliard de dollars comprend des œuvres de peintres tous aussi prestigieux comme Botticelli, Canaletto, Klimt, Turner Manet Van Gogh,...