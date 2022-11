La Ville de Charleroi renforce les commémorations de l’Armistice

Les 10 et 11 novembre prochains, le service Protocole et Associations patriotiques de la Ville de Charleroi, en collaboration avec le Comité de Liaison des Associations Patriotiques (CLAP) coordonnent les commémorations de la signature de l’Armistice au cimetière de Charleroi Nord ainsi qu’au Monument “A nos Martyrs” à la ville haute. Le programme de cette année fait peau neuve et s’étend désormais sur 2 jours.

En effet, dans un souhait de transmission du devoir de mémoire plus efficace auprès d’un jeune public, la traditionnelle commémoration du 11/11 a été scindée en 2 parties :

Partie 1

D’abord, le 10 novembre à 10h30, une cérémonie sera proposée au cimetière de Charleroi Nord avec la présence active des élèves de l’école communale du Nord. Le cortège fleurira plusieurs tombes, pelouses d’honneur et monuments afin de rendre hommage aux soldats et aux civils disparus durant la première guerre mondiale.

Jérôme Verardo – Chef du Protocole “Avec l’Echevine Alicia Monard et Monsieur Misson, Président du CLAP, nous avons voulu rendre les commémorations plus accessibles, surtout pour les écoles. Dans ce contexte, nous avons décidé de décaler les hommages au cimetière en semaine pour permettre aux élèves de l’école du Nord d’y participer. De plus, pour améliorer la diffusion du message lors de cette commémoration, nous avons fait appel à un maître de cérémonie qui expliquera les raisons de chaque dépôt de fleurs. Enfin, nous avons associé les enfants qui joueront un rôle important lors de cette célébration en lisant un poème, une lettre de soldat ou en chantant une chanson en lien avec la thématique 14-18. »

Cette nouveauté est essentielle aux yeux de Julie Patte, l’échevine de l’Enseignement : “Évidemment, il y a l’aspect pédagogique et historique. Cet événement va permettre à nos enseignants d’aborder le sujet en classe, soit en préparation, soit en suivi de la participation à la commémoration. Mais, ce qui me tient le plus à cœur, c’est le devoir de mémoire favorisant la compréhension de nos enfants. À l’heure actuelle, il est plus que jamais primordial que nos jeunes prennent conscience de ce que sont une guerre et l’impact de celle-ci sur notre société. ”

Partie 2

La matinée du 11 novembre, quant à elle, est dédiée aux célébrations officielles dont le départ sera donné au Monument “A nos Martyrs”, sis avenue de Waterloo.

Après les discours et les dépôts de fleurs en présence des représentants d’Ambassades et de Consulats, un cortège parcourra le centre-ville afin de se recueillir devant certains monuments emblématiques : Prisonniers politiques, Albert 1er et monument des 1566 Chasseurs à pied. La dislocation est prévue à la caserne Trésignies.

Alicia Monard – Échevine du Protocole et des Associations patriotiques

“C’était une de mes premières volontés en tant qu’Échevine des Associations Patriotiques, sur laquelle j’ai travaillé dès mon arrivée, de modifier ce programme afin qu’il colle aux horaires scolaires et favorise donc la participation des élèves encourageant la transmission, l’ouverture d’esprit et le devoir de mémoire. ”

À noter que sur l’ensemble du territoire de Charleroi, ce n’est pas moins de 60 monuments/pelouses d’honneur qui seront fleuris par les autorités.

Retrouvez le programme des commémorations de chaque district sur Charleroi.be