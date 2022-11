Le duo de voleurs coincé par la police parce qu’il roule à contresens

Avant ça, Nouchka et Quentin ont visité deux maisons à Aiseau-Presles.

Le 28 février 2021, à Aiseau-Presles, deux maisons ont été visitées. L’une d’entre elles présentait un châssis forcé, l’autre un barillet de portes démonté. Au départ, difficile d’identifier les deux voleurs qui viennent de commettre les deux tentatives de vols. Mais par hasard, au détour d’une rue, les policiers locaux vont parvenir à mettre la main sur Nouchka et Quentin. “Les agents avaient obtenu une description physique des auteurs via un témoin. Ils sont tombés, par hasard, sur un véhicule suspect qui circulait à contresens. À l’intérieur de la voiture, ils ont découvert les deux prévenus, ainsi qu’un barillet de portes et une pince-monseigneur”, précise le substitut Signor. Bingo !

Face à la justice, les deux hommes ne contestent pas les deux tentatives de vols, sans réellement expliquer le pourquoi du comment. Sans antécédents judiciaires, Nouchka et Quentin peuvent revendiquer une mesure de faveur. Pour le parquet, l’intention ici n’est clairement pas de nuire aux deux hommes. Une peine de travail est donc proposée. “Ça me va totalement”, confirme Nouchka, sans avocat. Me Huwart, l’avocat de Quentin, plaide plutôt une suspension simple du prononcé. Jugement le 5 décembre.