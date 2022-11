L’ex échevine du Bien-Être animal parlera devant le Prince Lauren

Un peu moins d’un an après sa venue à Jumet pour l’ouverture d’une antenne de sa fondation, le Prince Laurent y revient ce dimanche à la faveur d’une conférence de l’ancienne échevine du Bien-Être Animal Françoise Daspremont. Celle-ci donnera la parole… aux animaux !

-Françoise Daspremont, vous restez active pour la cause du bien-être animal ?

F.D : Oui, la fin de mon mandat politique n’a pas clôturé mes engagements, le combat se poursuit. Dans ce cadre, j’ai décidé de mettre ma parole au service des thématiques qui continuent à m’habiter, en particulier celles qui recouvrent une dimension de protection. Les animaux en font partie.

-La présence du Prince Laurent constitue un événement. Comment avez-vous pu obtenir sa caution ?

F.D : j’ai présenté le projet de conférence au Palais Royal qui m’avait demandé de lui transmettre le texte. En retour, il m’a été confirmé que Monseigneur le Prince Laurent participerait à l’événement, ce qui a boosté les réservations. A J-5, nous en sommes déjà à près de 300 !

-Pouvez-vous rappeler les informations pratiques ?

F.D : le rendez-vous est fixé ce dimanche 13 novembre à 15h à l’église de Gohyssart, des tests acoustiques ont été réalisés. En ce moment, je finalise le plan de placement des invités. Ceux-ci doivent être impérativement installés avant l’arrivée du Prince, c’est une exigence du protocole. Tous les participants sont donc attendus aux alentours de 14h30, après on n’entrera plus ! Un droit d’entrée individuel de 10 euros leur a été demandé, au profit de la Fondation dont l’action a été couronnée de succès à Jumet. Il reste encore quelques places. Réservation au 0490/43.88.80

-Quels sont les résultats concrets de cette antenne locale ?

F.D: entre le 10 décembre 2021 et le 31 octobre dernier, 1367 dossiers ont été ouverts par le dispensaire carolo, dont 565 pour des consultations, 333 pour des vaccins, 96 pour des stérilisations, 107 pour des puçages, 13 pour des opérations de chirurgie et 20 pour des prises en charge d’interventions de dentisterie, toujours sans participation financière. Dans tous les cas, ce sont des animaux de compagnie de personnes indigentes qui ont bénéficié de l’action de la fondation, couverte par une inscription annuelle. C’est un projet que j’avais initié en tant qu’échevine et que ma successeuse Alicia Monard a inauguré.

-Quel est l’angle de votre intervention de ce dimanche ?

F.D : Donner une voix à l’animal, parler de son endurance, de ses fonctions au service de l’économie, son rôle social, humanitaire. Je ne parlerai pas des actes de cruauté. J’y ai pourtant été confrontée souvent mais je veux aborder le pire par le meilleur. Le meilleur de l’homme et de l’animal !