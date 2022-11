Gouy-lez-Piéton : Une opération de recherche spectaculaire en cours dans le canal Charleroi Bruxelles

Le substitut du Procureur du Roi Damien Vervaeren, en charge des “Cold case”, dossiers non encore résolus, et la cellule des personnes disparues sont à la recherche de Marcel Georges disparu en 2015. Sont impliqués dans les recherches : la police de la navigation, des unités de plongeurs, la protection civile, la cellule des personnes disparues qui coordonne toutes les opérations, les zones de polices locales, la division auto de la police fédérale, un dépanneur désigné suivant l’endroit des recherches.

Le substitut du Procureur du Roi et la Cellule des personnes disparues supervisent les opérations. ©Ngom

“On va retirer tout ce qu’on retrouve comme voitures dans l’eau en espérant que le corps de Marcel Georges, 68 ans disparu le 29 juin 2015 après avoir quitté l’hôpital Marie Curie soit dans l’une d’entre elles, ” explique Damien Vervaeren, substitut du Procureur du Roi.

“Marcel Georges avait été hospitalisé suite à sa chute d’une échelle. Il avait plusieurs côtes cassées ainsi qu’une clavicule brisée. Au moment de sa disparition, il était sous morphine. Pour sortir de l’hôpital, Marcel Georges avait retiré lui-même ses fils et est sorti en short et juste un blouson. Il a été repéré sur des caméras de surveillance sur la chaussée et on le perd après être passé devant une banque. ”

Toute une série de dossiers “cold case” ont été ressortis dont celui de la disparition de Marcel Georges. À l’époque, tout avait déjà été tenté pour le retrouver “On a fait deux avis presse, fait appel à des maîtres-chiens et des hélicoptères. Tout a été fouillé. En reprenant le dossier nous nous sommes dit que le canal passe derrière et que le sonder permettrait d’éliminer cette piste. ”

L’extraction des véhicules de l’eau peut aussi permettre de retrouver d’autres personnes. “Quand on sort une voiture de l’eau, on ne sait jamais ce qu’on va trouver. Il peut y avoir d’autres personnes disparues ou, bien plus rare, des personnes qu’on ne cherchait pas. Tous les véhicules sont analysés grâce à leur numéro de châssis. On vérifie par exemple s’ils correspondent à des vols ou s’il peut s’agir d’une fraude à l’assurance. La destination d’une voiture n’est certainement pas un canal. ”

Une fois la voiture sortie de l'eau , le numéro de châssis est relevé pour d'éventuelles suites d'enquêtes. Vols et fraudes à l'assurance reviennent le plus souvent. ©Ngom

Des accords avec la régie des voies navigables pour extraire les véhicules de l’eau, ont été pris. Cela permet également de retirer de l’eau des carcasses qui pourraient endommager des bateaux. Sur le plan financier, 50 % sont pris en charge par la Région Wallonne et les autres 50 % par le parquet.

Pour l’instant ce sont 66 voitures qui ont été repérées dans le canal entre Seneffe et Charleroi

En fonction de l’endroit où la voiture est retrouvée, c’est la police locale de la zone qui fait les recherches. Des suites d’enquêtes sont réalisées afin de déterminer pour quelles raisons un véhicule s’est retrouvé dans l’eau.

Avant de remonter une voiture, plusieurs étapes sont nécessaires. D’abord il y a la pré-analyse du canal ensuite différentes équipes interviennent sur le terrain comme les sonars qui vérifient que les spots repérés il y a quelques mois sont toujours là. Une bouée est placée là où se trouve le véhicule. C’est après autour des plongeurs de descendre vérifier que ce qui a été repéré est bien un véhicule. Une deuxième équipe descend pour accrocher la voiture à une grue pour finalement la sortir de l’eau. La protection civile passe avec la police judiciaire pour vérifier si, d’après les numéros de châssis, des suites d’enquêtes doivent être menées.

Pour le substitut du procureur du Roi Damien Vervaeren, il s’agit de la troisième opération de cette envergure. “La première fois a été en 2017 et nous avions retrouvé deux disparus dans la Sambre, un père et son fils. ”