Peines définitives pour les crimes de Goutroux La haute juridiction a rejeté les pourvois de Gheorghita Balan et de Filimon Marin. Ils sont définitivement condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. La Rédaction Gheorghita Balan et Filimon Marin ©Belga

Filimon Marin et Gheorghita Balan, deux ressortissants roumains âgés de 43 ans et de 31 ans, sont définitivement reconnus coupables d’un vol aggravé par des meurtres et définitivement condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Contestant les arrêts de la cour d’assises du Hainaut...