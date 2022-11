ll viole sa nièce : sursis probatoire de 5 ans

Si Alain a pu être condamné par la justice pour le viol de sa nièce âgée de 16 ans et hébergé à son domicile depuis quelques semaines, c’est en toute grande partie grâce au petit ami de la mineure. Ce dernier a, à juste titre, veillé sur sa chérie la nuit précédente. La veille, soit le 12 mars 2020, l’adolescente s’est soudainement sentie en méforme après avoir ingurgité un verre de jus de citron. En se couchant, la nièce d’Alain explique la situation à son petit ami, qui a décidé de rester en appel vidéo avec l’adolescente, toute la nuit.

Viol au matin

À 8h du matin, la victime se réveille dans un état second et vaseux. "Le petit ami a mimé à la victime de se taire parce qu’il a vu débouler le tonton dans la chambre. Ce dernier s’est couché aux côtés de sa nièce, a commencé à la déshabiller et à la toucher avant de la violer", rapportait le parquet. "Jamais de la vie je ne l’ai déshabillé. Elle était couchée nue, les jambes écartées. Je me suis rapproché pour éteindre la tablette et la lumière qui étaient allumées. Je me suis masturbé et j’ai éjaculé sur sa cuisse. Elle ne faisait rien puisqu’elle dormait", réagissait Alain, évoquant une "pulsion incontrôlable". Si le doute n’était pas permis pour le viol et l’attentat à la pudeur, une zone d’ombre existait concernant l’administration volontaire de Lorazépam à la mineure. Au bénéfice du doute, Alain a été acquitté de cette prévention qu’il contestait. Comme requis par le parquet, le tonton violeur a été condamné à 5 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans.