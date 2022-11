Mesure de faveur pour l’animateur du Patro

Oui, le 12 juillet 2018, Corenthin a bel et bien violé une mineure de 13 ans. L’un des animateurs du camp ne contestait d’ailleurs pas la prévention face à la justice, tout en précisant qu’il s’agissait là d’un rapprochement consenti. “J’ai eu un rapprochement avec elle, et au début j’ai dit non. Mais j’ai été plus loin avec elle et je n’aurais pas dû. C’est entièrement de ma faute. ”

En aveu, l’ancien animateur de camp de mouvement de jeunesse a intégralement dédommagé la victime et la maman de cette dernière. Compte tenu de cette prise de conscience et de l’absence d’antécédent judiciaire, le tribunal correctionnel de Charleroi a octroyé la mesure de faveur la plus favorable à Corenthin : une suspension simple du prononcé de 5 ans.