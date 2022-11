Un incendie de buissons dégénère en une rixe au feu rouge

Les deux hommes, qui vivent dans le même quartier, n’avaient pas de problèmes jusqu’à un incendie le 5 avril 2020. Selon Hasan, ce jour-là, Mounir et un ami à lui ont bouté le feu à des buissons le long du canal. “J’ai été verbalement agressé quand j’ai essayé d’intervenir. Il m’a dit je vais te tuer, je vais te mettre dans le coffre. J’ai appelé les pompiers parce que l’incendie prenait de l’ampleur”, explique le prévenu, également constitué partie civile dans le dossier. Du côté de Mounir, on estime que Hasan n’a pas apprécié cet incendie puisqu’il planquait les produits stupéfiants qu’il vend dans le quartier dans les buissons.

Une vidéo éclairante

Le lendemain, vers 18h15, à Roux, Mounir et Hasan se croisent à un feu rouge. Sur place, la situation dégénère quand les deux hommes sortent de leurs voitures pour en découdre. Selon Hasan (unique prévenu présent pour s’expliquer face à la justice), Mounir a commencé à l’insulter, à le menacer en lui demandant de retirer sa plainte pour l’incendie de la veille. “Il a brandi un cric et il m’a frappé au front. J’étais en sang”

Hélas pour ce dernier, une vidéo de la rixe existe et se trouve dans le dossier. Cette pièce permet d’avoir la réelle version des faits. N’en déplaise à Hasan. “On voit le premier prévenu qui manipule un cric et échange des propos avec le second prévenu. Le premier homme invite, d’un geste de la main, le second prévenu à sortir de la voiture. Ce dernier sort et envoie un coup de boule au premier prévenu, qui réagit en donnant un coup de cric”, juge la substitute Pied.

La suite de la vidéo montre Hasan se rendre dans sa voiture, se munir d’un objet et menacer Mounir. Ce dernier se saisit alors d’un marteau, avant fort heureusement l’intervention de deux dames pour mettre fin à la violente scène.

À l’issue de son réquisitoire, le parquet considère qu’une seule et même peine doit être prononcée contre Mounir et Hasan : 6 mois de prison, sans s’opposer à une mesure de faveur. Les avocats à la défense ont plaidé une suspension simple du prononcé. Jugement dans quatre semaines.