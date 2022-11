Fleurus : le Centre administratif intégré doit ouvrir en décembre 2023

Les élus et les entrepreneurs ont foulé le terrain Monnoyer. Là, à terme, le CAI et 141 logements verront le jour.

Le calendrier est donc connu. C’est la grande avancée, pour les Fleurusiens, en ce début novembre car le terrain Monnoyer, appelé à accueillir le CAI (Centre administratif intégré) et les autres bâtiments du projet plus large du Quartier Renaissance, n’a pas grand-chose à offrir au regard : quelques arasements et un début de fondations. Le bourgmestre Loïc D’Haeyer, plusieurs échevines et échevins, des membres de l’administration communale et les représentants des entreprises de construction ont posé le pied sur ce qui reste un champ des possibles.

Christophe Cardinal, administrateur-délégue de Dherte SA, avouait : "Il n’y a là que quelques tranchées et terrassements, un effort d’imagination est nécessaire mais le moment est symbolique. Nous sommes prêts à démarrer. Notre calendrier d’exécution est précis, nous serons au minimum 40 travailleurs sur ce chantier, avec un pic pour les travaux de parachèvement". Mais la promesse a donc été lancée : le chantier va commencer par le bâtiment du Centre administratif intégré. Le terrassement en sera fini cette année encore, avec un gros œuvre qui doit sortir de terre au début de l’été prochain et une finalisation, avec ouverture aux citoyens, annoncée pour décembre 2023.

"Nous avons des réunions constantes avec l’architecte, le bureau Syntaxe et DR (EA) 2M, le bureau d’études. Tout est bien préparé en amont puisque tout doit aller vite par la suite", reprend l’entrepreneur, qui a lancé aux travailleurs administratifs de la Ville de Fleurus, présents, hier matin : "Dans les premiers temps, vous assisterez à la suite du chantier, par les fenêtres de vos bureaux". Le bloc A du quartier Renaissance devrait être terminé, lui, vers février-mars 2024 ; le bloc B suivra, quelque 18 mois plus tard. Pour rappel, cette partie du projet vise l’aménagement de 141 nouveaux logements, de part et d’autre de la ligne de chemin de fer, avec 29 maisons et 112 appartements. 380 places de parking, en surface en souterrain, seront également créées. Le bourgmestre Loïc D’Haeyer a avoué : "La dernière touche, ce sera la démolition de la friche de l’ancienne caserne, à une extrémité du site, et l’aménagement d’un petit parc à cet endroit"

L’administrateur de la SA Dherte a conclu sur une dernière promesse : "Nous possédons l’ISO 14001, nous allons donc faire attention à l’environnement proche du chantier. Le charroi sera inévitable mais nous allons perturber le moins possible la vie du quartier et de l’école voisine. Nous avons beaucoup d’énergie mais nous ne cherchons pas les tensions".