Guillaume demande des conditions probatoires, mais consomme toujours des produits stupéfiants

Est-ce que le jeune homme âgé de 25 ans obtiendra la suspension probatoire sollicitée ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Au moment de clore les débats, répondre à cette question est tout bonnement impossible. Condamné par défaut à 12 mois de prison pour la détention et la vente de cannabis, durant plus d’un an, Guillaume a formé opposition au jugement.

Oui, ce dernier a bel et bien commis les faits en filant un coup de main à son compagnon de l’époque entre janvier 2018 et septembre 2019. “Je conditionnais la marchandise”, admet l’opposant, consommateur d’héroïne et de cocaïne en fumette. Plus de trois ans après les faits, Guillaume jure que sa situation personnelle va beaucoup mieux. Actuellement en traitement médical pour soigner son importante dépendance, il a cependant connu des rechutes. Le doute existe donc sur ses capacités à s’en sortir.

Le parquet pointe même plusieurs “difficultés”. Tout d’abord, le passif judiciaire de Guillaume, connu depuis sa minorité pour plusieurs méfaits. Puis, ses rechutes durant ses trois ans de liberté depuis les faits et enfin son actuelle histoire d’amour avec un ami déjà présent en septembre 2019 lors d’une perquisition et qui semble, lui aussi, présenter un petit penchant pour les produits stupéfiants. Pour ces raisons, le parquet s’oppose à la demande formulée par Guillaume. Jugement dans deux semaines.