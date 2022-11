Accueil Régions Charleroi Le MR carolo met le turbo sur la diversité Le MR de Charleroi veut booster la diversité. Quatre nouvelles figures viennent de rejoindre le parti. Présentation. Didier Albin Journaliste indépendant Siège du MR en Belgique ©D.R.

“Notre parti ne peut être suspect de manque d’ouverture”, lancent d’emblée la député provinciale Fabienne Devilers et le chef de file du MR carolo Nicola Tzanetatos et Denis Ducarme de poursuivre. “À Charleroi, nous avons été les premiers à installer un échevin de race noire, Alain Eyenga (NdLR : passé chez DeFI). Un parti doit être à l’image de la société et de la population qu’il représente. Or, notre famille n’est toujours pas assez représentative de la diversité culturelle et raciale qui existe à Charleroi. Nous avons donc recherché et attiré de nouveaux profils. C’est un processus qui démarre : nous allons continuer...