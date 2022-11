Attention travaux : la mobilité change à la ville haute de Charleroi

Suite à l’avancement des travaux à la ville haute, la Ville de Charleroi averti les usagers du changement de la mobilité. La circulation et les lieux de stationnement change.

Bien que partiellement accessible, la Place du Manège sera désormais totalement fermée afin de racler la totalité du revêtement actuel.

Tout autour de l’hôtel de ville il y a aussi des changements. L’axe de circulation “rue Chavannes-place du Manège-rue du Beffroi-rue de France” sera coupé, les rues du Beffroi et Chavannes seront en voie sans issue et mises à double sens. Dans ce cadre, la circulation sera rétablie au boulevard Bertrand jusqu’à l’avenue de l’Europe.

Afin de poursuivre les travaux d’étanchéité du tunnel, le carrefour des boulevards Janson et Solvay est accessible dans un seul sens, celui allant de la rue de l’Ancre vers le boulevard Janson. Cela nécessite de mettre les voiries suivantes en voies sans issues et double sens : — Rue du Fort dans sa totalité au départ du carrefour avec la rue de l’Ancre. — La rue du Mambourg (tronçon compris entre la rue du Fort et la rue Clément Lyon). — Le Boulevard Janson en direction du boulevard Solvay dans le tronçon compris entre la rue Zénobe Gramme et le boulevard Solvay.

Une déviation est instaurée via la rue Zénobe Gramme — la rue Clément Lyon — la rue du Mambourg — la place de la Garenne — la rue de la Garenne — la rue de l’Ancre. Un sens unique de circulation est mis en place dans la rue de l’Ancre au départ de la zone arrêt de BUS TEC.

Les travaux se poursuivent aux boulevards Solvay et Roullier entraînant la fermeture de la rue Langlois au départ du square Hiernaux. La rue Langlois sera accessible par la rue de la Broucheterre et mise à double sens. Le pavage de la place Charles II a débuté. L’entrepreneur place également les équipements pour la fontaine. La rue Neuve sera asphaltée fin octobre avec une ouverture prévue début novembre.

Pour ce qui concerne les transports en commun, malgré les travaux, la station de métro Beaux-Arts reste ouverte et les bus circulent au départ de la gare des bus temporaire située sur le parking P1 du Palais des Expos. De là, un cheminement piéton permet de rejoindre la place du Manège et le boulevard Bertrand.

Une fois rouvert, le boulevard Bertrand offrira une quarantaine de places de parking Le parking P2 (à hauteur de la nouvelle sortie “Expos” du R9) est disponible pour se garer gratuitement à proximité du centre-ville.