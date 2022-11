Les protagonistes de la "Maison de l'horreur" d'Anderlues devant la cour d'assises

L'avocat général Pierre Hustin a requis, lundi, devant la cour d'assises du Hainaut la culpabilité des quatre hommes et des deux femmes accusés de faits de torture, de traitements inhumains et dégradants, d'abus de faiblesse, de traite des êtres humains et de non-assistance à personne en danger. Les faits ont eu lieu à Anderlues, entre 2017 et 2019.

La torture, retenue contre les quatre premiers accusés (Laurent Dramaix, Marie-Hélène Bartel, Rémy Van Mieghem et Frédéric De Puyt), est établie pour l'accusation. "On sait tous ce qu'est une brûlure au bout d'un doigt. Que dire au sujet de brûlures sur les plages plus importantes ?" demande l'avocat général.

La scène de torture a eu lieu le 12 avril 2019. Ce jour-là, le feu a été bouté sur les jambes, aspergées d'un liquide inflammable, des victimes, Christian Bartel et Camille De Clercq, deux personnes particulièrement vulnérables.

Le 16 avril 2019, soit quatre jours après avoir eu les jambes brûlées, Camille De Clercq fuyait la maison des deux premiers accusés, Laurent Dramaix et Marie-Hélène Bartel. "Si Camille De Clercq n'avait pas fui la maison de la rue Saint-Médard, elle serait morte", a déclaré l'avocat général qui s'est rendu sur les lieux le jour de la reconstitution. "Avec ses blessures, elle serait morte de septicémie", dit-il, car les lieux étaient jonchés de crottes de rats et de puces.

Laurent Dramaix et Marie-Hélène Bartel n'ont pas aspergé les jambes des victimes, ni bouté le feu, "mais à eux deux, ils ont instauré un climat de violence". L'avocat général retient les témoignages des filles des accusés, lesquelles ont déclaré qu'elles avaient agi sous les ordres de leur papa, ou pour faire rire ce dernier.

"Tout le monde riait dans cette maison sans porte, Marie-Hélène Bartel ne pouvait ignorer ce qui se passait". Corréité passive. L'avocat général tient un raisonnement identique pour les traitements inhumains et dégradants, la traite des êtres humains et les abus de faiblesse.

Remy Van Mieghem est en aveux des faits de torture, des traitements inhumains et dégradants. Il a admis avoir pris le pétrole et l'avoir déversé sur les jambes des victimes. Il implique Frédéric De Puyt, mais ce dernier conteste les faits, déclarant qu'il n'était pas présent. Pour l'avocat général, il est coupable. Plusieurs personnes déclarent qu'il était souvent présent chez Laurent Dramaix, "lequel est devenu infréquentable après le départ de Camille, en avril 2019", lors de faits commis à l'égard des victimes.

Dany Harlez, accusé de traitements inhumains et dégradants et de faits de mœurs, est aussi coupable pour l'avocat général. Il est en aveux de coups portés aux victimes, dont il connaît aussi la situation de handicap, de leur avoir donné de l'alcool, et de les avoir punies dans des postures de soumission.

Quant à Betty Harlez, l'avocat général estime qu'elle est coupable de non-assistance à personne en danger. Elle n'a rien fait pour arrêter les faits dont elle fut témoin: les coups, les humiliations, etc.

"Qu'est-ce que vous attendiez, vous qui étiez tout le temps sur votre GSM ? Pourquoi ne pas être allée à la police ? Vous avez fermé les yeux sur des scènes abjectes. Il vous manque une sérieuse dose d'humanité", conclut l'avocat général, lequel ne trouve aucune once d'humanité chez les accusés.