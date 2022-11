Charleroi : le conseil communal désormais dirigé par la présidente Marie-Anne Gailly

La présidence du conseil communal de Charleroi, depuis le début de la mandature, est assignée à un membre du parti Ecolo. La volonté était de ne pas laisser la parole qu’au bourgmestre, qui la prend déjà régulièrement dans les débats, pour en plus distribuer les interventions et s’assurer que le temps de parole des uns et des autres soit respecté. Mais c’est aussi une tâche ingrate, parce que cela signifie moins de liberté de parole : "il y a un devoir de neutralité, toutes mes interventions ou presque étaient transformées en questions écrites, pour ne pas monopoliser la parole", explique Benjamin Debroux, qui laisse sa place. "Désormais je vais retourner dans l’assemblée, prendre la place de Marie-Anne Gailly comme chef de groupe, et elle la mienne."

Benjamin Debroux est président du plus grand conseil communal de Wallonie: interview

"Benjamin a pourtant beaucoup à dire, on va donc échanger nos rôles pour que chacun s’épanouisse", indique de son côté Marie-Anne Gailly. Est-elle inquiète d’être débordée par les ténors du conseil communal, certains avocats de longue date, avec de la bouteille ? "Absolument pas", rit-elle. "J’ai déjà géré des équipes dans ma vie professionnelle et j’ai une famille nombreuse. Et j’aurai évidemment un écolage de Benjamin Debroux et le soutien de la locale Ecolo. Je ne m’inquiète pas." Pour l’heure, pas de changement à prévoir dans sa façon de diriger, telle une cheffe d’orchestre, les débats des élus. "Je vais continuer dans la ligne de Benjamin pour l’instant, avec un gros effort pour faire respecter le temps de parole : j’estime que les conseils sont trop longs et que ça peut décourager le public. Il y a évidemment des débats à avoir au conseil et les positions des uns et des autres doivent pouvoir être exprimées, mais ce n’est pas toujours nécessaire de déborder autant alors que le temps dont on dispose est connu à l’avance. Il n’est pas question de couper la parole aux gens, mais de faire respecter le règlement."

De son côté, Benjamin Debroux compte relayer au conseil les positions de sa locale, mais aussi se pencher sur ses domaines de prédilection : la jeunesse, la culture, l’enseignement et les handicaps. "Xavier Desgain (échevin de la majorité, NdlR) a des compétences pointues dans tout ce qui concerne l’écologie et le vert, alors que je suis plutôt sur le social, ça se complétera bien", indique-t-il, annonçant une "nouvelle dynamique".