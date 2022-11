Les enfants refusent de voir leur mère, le père risque une condamnation pour non-respect de la garde partagée

Une situation familiale catastrophique a été évoquée ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Un père qui n’a plus vu son fils depuis des mois, une mère qui n’a plus de nouvelles de ses aînés, des parents qui ne se parlent pas, des enfants qui ont peur, une famille déchirée qui se hait mutuellement.

Mais si l’affaire est arrivée devant le tribunal correctionnel, et pas le tribunal de la famille, c’est à cause d’un jugement, justement, obligeant les deux aînés à habiter chez leur mère. "Ils refusent d’y aller", explique le père, qui les héberge depuis des années. Et qui n’a donc pas respecté le jugement l’obligeant à remettre ses enfants à leur mère : "si le plus petit avait été là, je l’aurais pris aussi. Ni les deux grands, ni moi ne pensons qu’ils sont en sécurité là-bas."

Comment en est-on arrivé là ? Après plusieurs années de vie commune, Gabriel et Jessica (noms d’emprunt) se sont séparés. La justice a dû intervenir pour le divorce et la garde des enfants. C’est Jessica qui a eu "l’hébergement principal". Jessica s’est remise en couple, avec un autre homme, musulman. Ils ont eu deux enfants ensemble, puis Jessica prévoit de se convertir et de porter le voile. C’est là que les choses se corsent : "racisme ?" demande la partie civile, qui représente la mère, "absolument pas, les enfants – 14 et 17 ans – décrivent leur mère comme hystérique, puis il y a les antécédents judiciaires du beau-père déjà condamné pour vols, violences et drogues, il est aussi question de violences verbales et physiques, et de préférence pour les "nouveaux" enfants de leur maman", rétorque la défense du père. Toujours est-il qu’après le premier confinement, les deux ados se réfugient chez le père et lui disent qu’ils ne veulent plus rentrer chez leur mère. Une procédure en justice est lancée pour que le père récupère l’hébergement principal. Le père ne voit presque plus jamais le plus petit, mais il dit "défendre" ses deux autres enfants qui refusent de voir leur mère. Et après plusieurs semaines sans nouvelles, la mère a attaqué Gabriel pour non-respect de la garde partagée. Et nous y voilà.

Le dossier a failli ne pas être plaidé : entre le début de la procédure et aujourd’hui, il y a du mieux. Jessica a quitté ce "nouveau" compagnon, Gabriel a revu son benjamin, les parents s’échangent des SMS, les deux adolescents acceptent petit à petit d’adresser la parole à leur mère. "On a fait un dîner tous ensemble au restaurant le week-end dernier, ça s’est assez bien passé".

Gabriel risque tout de même une condamnation pour non-respect d’un jugement. "J’entends vos arguments, mais votre responsabilité d’adulte c’est aussi de faire en sorte que le dialogue avec la mère reste possible. Et quand il y a un jugement, il faut le respecter", explique le juge Davio qui présidait la séance. La défense demande l’acquittement, le procureur du Roi une suspension du prononcé. Jugement en correctionnelle le 13 décembre. L’affaire de la garde, elle, est toujours en suspend au tribunal de la famille.