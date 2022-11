“Mon quartier, ma vie” quand les jeunes photographient leur quartier et l’exposent

Les caves du château de Monceau accueillent une exposition toute particulière. “Mon quartier, ma vie”.

À l’initiative de l’asbl Formidable et des maisons de jeunes de Montignies-sur-Sambre et de Jumet Hamende, une vingtaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans ont été initiés à la prise de vue pour, au final, offrir aux visiteurs une cinquantaine de photos parmi les centaines de réalisées.

Les associations ont organisé une exposition d'une cinquantaine de photos. ©Ngom

Le but du projet était de parcourir son quartier et immortaliser un détail, un paysage, une personne afin de faire partager sa propre vision de son environnement proche. “Nous sommes allés trouver les jeunes et avons parcouru les quartiers. Les jeunes ont également appris les techniques de base comme les points forts, la lumière ou encore les règles de cadrage. Il a ensuite été proposé aux jeunes de se promener pour voir les choses avec un œil de photographe. De cette manière on peut voir qu’un même bâtiment a été photographié de 5 ou 6 manières différentes”, explique Raphaël Lanza.

Pour certains jeunes comme Thélia 11 ans, faire de la photo lui a permis d’améliorer sa technique. Elle a pu ainsi réaliser des selfies et ses proches lors d’un mariage. Pour Léa 9 ans de la maison des jeunes de Montignies-sur-Sambre l’apprentissage de la photo lui a permis de dénoncer la saleté et les déchets clandestins qui jonchent les abords de son quartier.

Le coordinateur de la MJ de Montignies Johan Buyle a profité de l’occasion pour parcourir à pied les moindres recoins de son quartier. “Les jeunes circulent beaucoup en voiture et donc ne regardent pas ce qu’il y a autour d’eux. Dans le cadre du projet, nous avons organisé des balades en observant tout ce qui se passe autour de nous. De cette manière, les jeunes ont pu photographier et mettre en avant les points tant positifs que négatifs de leur quartier. ”