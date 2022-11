Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Qui ment ? Séparés, Morgan et Séverine se noircissent l’un l’autre en s’estimant tout blanc

On entend souvent : "je n’aimerais pas être juge". Et l’affaire qui a été plaidée mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi va dans ce sens. Morgan et Séverine sont séparés et se noircissent l’un l’autre, tout en s’estimant irréprochable chacun de son côté. Le dossier concerne une scène de coups, le 29 juillet 2020. L’ancien couple était déjà séparé depuis 5 ans, mais se voyait régulièrement pour "s’échanger les enfants".

La version de Séverine

Si Séverine n’était pas présente au tribunal, c’est via son avocate que sa voix s’est fait entendre. Morgan la frappait régulièrement durant leur relation, et quand elle s’est terminée il a refusé "d’être quitté". Il y a eu de nouvelles violences. Elle n’a jamais déposé plainte parce que, comme beaucoup de victimes d’abus, elle ne s’estimait pas légitime, minimisait ce qu’elle vivait, ne voulait pas nuire à Morgan "peut-être juste dans une mauvaise phase".

Jusqu’à juillet 2020, où sur insistance des policiers, elle dépose enfin plainte. "Ma cliente avait subi de nombreux coups, sa tempe était rouge, elle avait des bleus à plusieurs endroits, les côtes douloureuses, un coup de clé de voiture au niveau du ventre. Elle a subi une incapacité de travail d’une semaine. Même les enfants ne veulent pas aller chez leur père qu’ils considèrent comme quelqu’un de violent", explique l’avocate de la partie civile.

La version de Morgan

Depuis 2015, Morgan subit ce qu’il appelle du harcèlement de la part de son ex-compagne. "Elle ne m’a jamais lâché", dit-il au juge. "Et quand j’ai trouvé une nouvelle compagne, les choses ont commencé à dégénérer parce que j’ai mis fin à la relation qu’on avait encore malgré la séparation. Elle était furieuse. Elle ne voulait plus me donner les enfants si elle savait que sa rivale serait présente."

Selon son avocate, le jour de la fameuse scène, il s’est rendu sur place après avoir appris par téléphone qu’il n’aurait pas les enfants pour partir en vacances, à nouveau parce que sa nouvelle compagne serait présente : "il a plusieurs fois essayé de rappeler après que Séverine lui a raccroché au nez en lui annonçant la nouvelle, mais elle n’a jamais décroché. Il est allé sur place, ils se sont énervés, et il y a eu une bousculade dans la voiture, Séverine a essayé de le pousser à bout en klaxonnant, en criant "Tu vas faire quoi ? Tu vas me frapper ?"… et un coup est parti."

Garde-malade indépendant depuis des années, il a récemment arrêté de travailler et n’ayant pas droit au chômage, il émarge au CPAS : c’est la raison pour laquelle il ne peut pas payer la pension alimentaire pour l’instant.

La version du Parquet

Selon les éléments avancés par le procureur Anthony Signor, il y a en effet des menaces régulières de Morgan envers Séverine. Il aurait notamment menacé de "se mettre en faillite et aller au CPAS plutôt que payer la pension alimentaire". Et les coups, il a essayé de les nier au début avant qu’aujourd’hui ça ne devienne "oui, mais un seul".

Une médiation avait été tentée, sans succès : Morgan refuse d’être considéré comme le seul auteur des coups alors qu’il a, dit-il, reçu une gifle ce jour-là. "Et le voici donc devant vous", dit le Ministère public au tribunal. "Je demande une suspension probatoire parce qu’il n’y a aucun antécédent, avec une formation de gestion de la violence."

De son côté, la défense demande une suspension simple, sans s’opposer à la formation de gestion de la violence : "je ne pense pas en avoir besoin, mais là par exemple en entendant que je suis un mauvais père, que je frappais régulièrement mon ex, ça me donne envie d’exploser donc peut-être que ça me ferait du bien", conclut Morgan.

Jugement le 13 décembre.