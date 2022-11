Torture à Anderlues : deux jours de délibérations sur la culpabilité des protagonistes de "la Maison de l’Horreur"

Six personnes sont accusées de torture, traitements inhumains et non-assistance à personne en danger. Le procès devant les assises du Hainaut à Mons dure depuis quatre jours, et les jurés ont maintenant deux jours de réflexion pour rendre un premier verdict de culpabilité.

Laurent Dramaix, Marie-Hélène Bartel, Rémy Van Mieghem et Frédéric De Puyt sont accusés de torture : le 12 avril 2019, les jambes de Christian et Camille ont été aspergées de liquide inflammable et le feu y a été bouté. Quatre jours plus tard, Camille arrivait à fuir la maison, située à Anderlues rue Saint-Médard, grièvement blessée. "Si elle n’avait pas fui, elle serait morte", a déclaré l’avocat général devant la cour. "Morte de septicémie, car les lieux étaient jonchés de crottes de rats et de puces."

Cela faisait deux ans que les deux victimes, particulièrement vulnérables (retard mental et handicap), subissaient un enfer de la part des quatre personnes, disent-elles. "On les a considérés comme des esclaves", ajoute leur avocat. Sur des vidéos diffusées durant le procès, on apprend qu’ils ont été moqués, humiliés, frappés, rasés… Dany Harlez, cinquième protagoniste, est aussi accusé de les punir régulièrement, les obligeant à se mettre dans des postures de soumissions avant de les frapper et leur faire boire de force de l’alcool. Betty Harlez, elle, aurait été témoin de tout… mais n’est jamais intervenue.

Seul Rémy Van Mieghem est en aveux de la torture. Le jury de la cour d’assises s’est retiré, hier en début d’après-midi, pour débattre. Il doit répondre à 157 questions sur la culpabilité des accusés et la délibération est prévue pour deux jours au moins. Le jury séjournera dans un hôtel de la région de Mons durant le temps du délibéré. Un arrêt sur la culpabilité est attendu vendredi.

Après quatre jours consacrés aux auditions des témoins, l’avocat général a demandé aux jurés de répondre positivement à toutes les questions posées, sauf les abus de faiblesse pour passer des commandes au nom des deux victimes, Christian Bartel et Camille De Clercq, vulnérables en raison de leur état de santé physique et mentale.

(avec Belga)