Charleroi: un dealer démasqué à cause de son tatouage

Il n’est pas rare que des informations ô combien utiles adressées à la police permettent de mettre la main sur un dealer ou sur un trafic de produits stupéfiants. Dans le cas de Stéphane, c’est son tatouage qui l’a trahi. Début septembre 2022, la police de Charleroi reçoit une information intéressante, mais à vérifier. "Un dénommé Squelette, avec un tatouage à la main droite, serait actif dans la vente d’héroïne dans le centre-ville", narre le substitut Henry.

Ni une, ni deux: ce filon est vérifié par une équipe du PSO. Rapidement, la véracité de l’information est prouvée. Une transaction est constatée, le client est interpellé et confirme avoir acheté de l’héroïne à une personne avec un tatouage. Intercepté, Stéphane est en aveu de la vente. Il confirme que le reste du temps, il procède à de la dépanne et vend entre 5 et 7 grammes par jour, soit l’équivalent de 15 boulettes. "Par jour, je consommais 5 grammes", ajoute-t-il.

Foutu Covid

Ce jeudi, Stéphane se trouve en état de récidive à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Mons en 2018. Pour le parquet, cela veut donc dire qu’il faut nécessairement une épée de Damoclès au-dessus de la tête du dealer. Trente mois de prison sont requis, sans s’opposer à une mesure de faveur probatoire.

Me Samanci, à la défense, plaide un sursis probatoire en insistant sur la réelle volonté de son client de se sortir de cette situation. Manque de bol, il y a eu le Covid. "Après l’arrêt de la Cour d’appel, il a entamé une formation qui devait déboucher sur un CDD et sur un CDI, dans le futur. Mais cela a pris fin à cause du Covid, il a décroché et a commencé à consommer quelques mois plus tard", explique Me Samanci.

Jugement dans deux semaines.