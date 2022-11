Course-poursuite sur le R9 avec cinq kilos d'héroïne dans le coffre

Trois ans de prison ont été prononcés contre Ismaine H. pour l'importation de plus de cinq kilos d'héroïne depuis les Pays-Bas.

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi en fin d'après-midi une peine de trois ans de prison, avec un sursis probatoire de 5 ans, contre Ismaine H. Le prévenu, âgé de 34 ans et actuellement détenu, était en aveu d'une importation de plus de cinq kilos d'héroïne depuis les Pays-Bas, d'une entrave méchante à la circulation et d'une détention de cannabis. Le ministère public avait requis une peine de minimum trois ans de prison à son encontre.

La nuit du 26 août 2021, le prévenu avait été interpellé à Couvin (province de Hainaut) après une course-poursuite débutée à Charleroi. "La police souhaitait procéder au contrôle du véhicule conduit par le prévenu, car ce dernier roulait à vive allure dans une zone de travaux sur le ring de Charleroi (R9). Les avertisseurs sonores ont été enclenchés, et le prévenu a accéléré et pris la fuite. Il a notamment slalomé entre des voitures, avec un téléphone en main, a franchi des lignes blanches et a forcé un barrage policier", avait exposé le ministère public.

Lors de son interpellation, les policiers avaient découvert plusieurs paquets de poudre brune dans le véhicule de l'interpellé. Au total, plus de cinq kilos d'héroïne se trouvaient dans les différents paquets. Le prévenu ne contestait pas avoir importé la drogue depuis les Pays-Bas, et avoir détenu du cannabis sur lui pour sa consommation personnelle. "Je devais de l'argent à quelqu'un. J'avais une dette envers lui parce que j'avais cassé son quad. J'ai accepté de faire ça pour régler la dette. Il était convenu que je ramène la voiture au Quick de Couillet. Il était prévu que l'homme qui m'a sollicité m'attende lui-même sur place", avait-il expliqué.

Une peine de minimum trois ans de prison avait été requise contre l'homme détenu, originaire de France, déjà condamné à 19 reprises dans son pays d'origine et se trouvant en état de récidive. La défense, représentée par Me Martins, avait plaidé un sursis probatoire.

