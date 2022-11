La commune de Farciennes propose de nouveaux ateliers numériques

Depuis la crise de la Covid l’importance du numérique dans la vie quotidienne n’est plus à démonter. Si cette croissance a pour but de faciliter les démarches administratives par exemple, l’accès au numérique n’est pas donné à tout le monde notamment à Farciennes où l’indice socio-économique est le plus faible de Wallonie.

Grâce au Plan de Relance Wallon, la commune de Farciennes a pu introduire un appel à projet en vue de proposer des formations numériques spécifiques. Pour ce faire, un subside de 15.000 euros permettra de faire appel à des professionnels qui donneront des ateliers spécifiques. “Depuis plusieurs années, nous essayons de donner la possibilité aux citoyens de se former aux outils du numérique. C’est pour cette raison que nous avons, par exemple investi dans un Espace Public Numérique au sein du Plan de Cohésion Sociale”, explique Hugues Bayet, bourgmestre de Farciennes.

Mettre du matériel à disposition est certes une bonne chose faut-il encore que le public soit apte à s’en servir. Pour pallier cela, la commune a mis sur pied une action suivant deux axes : la citoyenneté et les services en ligne ainsi que l’autonomie des seniors.

Concernant le premier thème, un programme d’activités pour tout public visant à tendre à une certaine indépendance sera mis en place. “Des sessions de base destinées aux parents d’élèves proposant la création d’une adresse mail, l’élaboration d’un mail, l’utilisation d’applications scolaires, la e-inscription aux services extrascolaire, la lecture de QR code, … seront mises en place pour faciliter la communication et l’accès aux services scolaires de plus en plus utilisés. Ces sessions pourront être délocalisées aux abords des écoles pour plus d’accessibilités” commente l’Échevin du numérique Ozcan Nizam.

Suite à l’investissement communal dans la création d’un e-guichet, des sessions d’accompagnement (individuelle ou en groupe), pour tous citoyens farciennois, portant sur l’utilisation du e-guichet seront proposées.

La commune de Farciennes vient également d’être sélectionnée dans le programme Tax On Pylons, qui permettra notamment de créer une application pour smartphone sur base du dernier développement du site internet. Dans cette continuité, des formations vont être mises en place pour la découverte et l’utilisation de cette application.

En ce qui concerne le deuxième axe de développement, les seniors auront droit à des activités spécifiques.

“L’EPN proposera des sessions d’accompagnement réservées aux seniors, sur les usages de base (création d’adresse mail, réseaux sociaux, app bancaire, compte sur Mypension, …). Ces accompagnements s’organiseront sur base des besoins recensés au préalable. ”

Des sessions alliant des activités culturelles et numériques seront proposées lors d’après-midi “thé numérique”. Par exemple, la découverte de la photo ou de la vidéo numérique sera proposée avec un accompagnement supplémentaire dans l’élaboration d’un blog senior, de diaporama, de podcast, …