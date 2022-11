La fête est de retour à la ville haute: avec la fin des travaux, le retour des clients à la Cuve à bière

Même si Isabelle Cohart, la patronne de la Cuve à bière situé sur le tout fraîchement rénové boulevard Jacques Bertrand, avait rouvert son établissement en août dernier. Il aura fallu attendre l’ouverture au trafic du boulevard pour voir revenir habitués et nouveaux clients. “Avant de rouvrir, la période d’attente a été moralement compliquée. Juste après la Covid ce n’est pas facile. Si je n’avais pas un deuxième établissement ç’aurait été plus compliqué. Dans mon cas, la patience a payé. ”

La fin des travaux aura sonné le retour des clients et des fêtards. “Je trouve cela super sympa parce que je me dis que les gens ne m’ont pas oublié. ”

Le 1er décembre cela fera 33 ans qu’Isabelle a repris le café et la patronne est encore surprise et émue des réflexions et du soutien des clients. “Je revois des anciens. Cette semaine j’ai vu un couple de jeunes qui n’étaient plus venus depuis 1999. Ils ont été étonnés que le café soit toujours là. Dernièrement des liégeois sont venus et m’ont dit qu’ils n’avaient pas fait la fête comme ça chez eux. ”

Quant au rendu des travaux, Isabelle en est contente. L’impressionnant trottoir pourra accueillir une terrasse de plus grande taille sans gêner la circulation des piétons.

Seul bémol pour certains clients, l’absence d’un éclairage suffisant donne un certain sentiment d’insécurité. Malgré cela, les clients rencontrés s’accordent à dire que c’est la vie et la fête qui redorera le blason de la ville haute.