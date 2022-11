Le voleur récidiviste continue son manège, malgré plusieurs lourdes condamnations

Le 14 juin 2021, un véhicule stationné durant la nuit à Charleroi interpelle une patrouille policière. À l’intérieur, Iorgovan-Adrian. Lorsque la police passe à sa hauteur, ce dernier tente de se cacher comme s’il avait quelque chose à se reprocher. La plaque d’immatriculation apposée sur sa VW Passat est contrôlée par la police. “Mais elle est attribuée à un autre véhicule”, précise le parquet. Interrogé, le trentenaire confie avoir eu les plaques à un ami, “car il venait d’acheter la voiture”.

La Passat était une vraie caverne d’Ali Baba

Dans la VW Passat, les policiers découvrent divers objets, qui n’ont rien à faire dans la voiture. “Il y avait toute sorte d’objets : des montres, des bijoux, etc. À l’avant du véhicule, on a retrouvé une sacoche avec la carte d’identité et la carte bancaire de Jean, victime d’un vol avec effraction un peu avant durant la même nuit. Sans oublier la tour de pc, volée une semaine avant”, insiste le ministère public. Pour se défendre, Iorgovan-Adrian jure que c’est un “blédard” italien de la rue Turenne, qui est venu dans sa voiture avec plein d’objets un peu avant son interpellation.

Il était en liberté conditionnelle

En liberté conditionnelle au moment des faits, le prévenu conteste le vol avec effraction au domicile de Jean et le recel de la tour d’ordinateur, achetée sur une brocante selon lui. Déjà condamné par le passé pour des faits similaires à des peines de 30 mois, 4 ans et six ans de prison et en état de récidive, Iorgovan-Adrian écopera sans surprise d’une peine de prison. Quinze mois sont requis.

À la défense, un sursis probatoire est plaidé avec un couvre-feu et une interdiction de ne plus fréquenter le milieu toxicomane. Jugement dans quatre semaines.