Tribunal : Loïc n’a toujours pas retenu la leçon…

Déjà condamné à de lourdes peines de prison pour vols, Loïc comparaît cette fois-ci face à la justice pour trois nouveaux vols qu’il pourra ajouter à sa longue liste de méfaits. Le parquet lui reproche un vol avec violence et deux vols à l’étalage. “Je ne sais plus quoi faire avec lui”, confie d’ailleurs le substitut Vervaeren au sujet du prévenu. C’est dire…

Difficile de parler de prise de conscience dans le chef du jeune homme quand on sait que ce dernier a bénéficié d’une mesure de libération le 30 mai. Dix jours plus tard, Loïc a dérobé un parlophone, non pas pour le voler, dit-il, mais bien “pour jouer avec un ami”. Pour le parquet, l’intention était clairement de voler l’objet afin de le revendre. Comme ce fut notamment le cas le 5 avril dernier, quand Loïc a dérobé des jeux Playstation au magasin Dreamland de Jemeppe-sur-Sambre et violemment arraché un GSM des mains d’une femme à Gosselies en juillet. “Le GSM, c’était pour le revendre afin de m’acheter de la drogue”, admet d’ailleurs le récidiviste.

Pour enfin faire comprendre la leçon à Loïc, c’est une peine de quatre ans de prison ferme qui est requise à son encontre. À la défense, l’indulgence est demandée, avec une réduction de peine. Jugement dans deux semaines.