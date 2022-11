Sexisme, violence conjugale, féminicide: des actions "Ruban Blanc" à Charleroi pour dénoncer

Chaque jour, des femmes subissent des violences parce qu'elles sont des femmes: des remarques déplacées sur leur apparence au meurtre "passionnel", en passant par la remise en question de leurs compétences professionnelles, du fait d'être "reléguée dans la cuisine" ou d'avoir la charge mentale des enfants (ou de la contraception), d'être suivies dans la rue par des inconnus, d'être violées par un proche, ami ou conjoint, de subir des coups parce qu'elles ont brûlé le repas ou ont osé "répondre", ... la liste serait encore longue et elle n'existe qu'à cause de la façon dont notre société voit la femme. De l'éducation des enfants aux lois consignées dans le droit, chaque pan de la vie quotidienne doit être remis en question.

À Charleroi, la Plateforme Ruban Blanc lance une série d'actions du 25 novembre au 6 décembre. Une cinquième campagne qui durera deux semaines : "elle sera rythmée de diverses actions de sensibilisation comme la traditionnelle manifestation du 25 novembre, l'exposition de rubans blancs géants et chaussures rouges dans divers lieux du centre-ville... mais pas que! En effet, du 25 novembre au 6 décembre auront lieu une matinée et une soirée d'échanges autour du sexisme ordinaire, une représentation théâtrale sur les violences conjugales, la rebaptisation de noms de rue pour dénoncer les féminicides en Belgique, deux campagnes d'affiches ainsi qu'une campagne numérique via les réseaux sociaux. La lutte contre les violences faites aux femmes est loin d'être gagnée", indique la Plateforme composée du monde associatif carolo, avec le soutien de la Ville de Charleroi et de partenaires comme des hôpitaux, centres commerciaux, cinémas, etc.