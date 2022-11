Fleurus : lancement d’une grande enquête sur les enjeux du numérique

Engagée dans une stratégie de “Territoire Intelligent”, et accompagnée par l’Igretec, la Ville de Fleurus lance une grande enquête auprès des citoyens et de l’ensemble des forces vives du territoire du 21 novembre au 05 décembre 2022.

En quête permanente d’évolution et d’amélioration, le Collège communal souhaite apporter une réponse pertinente et durable aux défis démographiques et enjeux sociétaux propres à l’entité de Fleurus notamment en tirant parti des nouvelles technologies d’information et de communication. De nombreux projets numériques ont d’ailleurs déjà été initiés tels que le Wi-Fi gratuit en centre-ville, les cyber-classes dans les écoles ou encore l’implémentation de logiciels innovants destinés aux citoyens comme Fluicity ou BetterStreet. Avec la volonté de définir une stratégie “Smart” plus globale, et bénéficiant d’un accompagnement proposé par l’Igretec, la Ville s’est ainsi engagée dans un processus de transition numérique pour un territoire plus efficient et (re) connecté.

Enquête et diagnostique

La première étape de ce projet consiste en une phase de diagnostic durant laquelle différentes données seront récoltées au moyen de questionnaires et entretiens individuels. En effet, la Ville de demain doit être pensée pour les citoyens et par les citoyens qui seront naturellement intégrés au processus, de même que l’ensemble des forces vives du territoire. Entités publiques, entreprises locales, monde associatif, citoyens, tous sont invités à partager leur avis pour une ville plus inclusive et collaborative ainsi que pour une gestion urbaine plus performante.

Diffusée dès ce 21 novembre sur l’ensemble de ses canaux de communication, la ville de Fleurus espère une participation massive des citoyens.

Identifier les priorités

Les résultats de cette enquête donneront lieu à l’élaboration d’une roadmap, aide méthodologique sur des projets spécifiques à tendance smart ou numérique. À terme, ce document – officialisant la vision “Smart” de la Ville – permettra d’identifier les priorités en matière de développement et de projets numériques à envisager et à mettre en œuvre sur le territoire de Fleurus.