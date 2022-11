Le Fablab à A6K-E6K : "on peut croiser un ingénieur de chez Thalès en venant imprimer un objet en 3D"

Le Fablab de l’ULB a ouvert en 2019 à Zénobe Gramme, à la ville haute. Mais depuis lors, les travaux du futur campus et de la Cité des Métiers ont obligé "l’atelier des makers" à déménager. "On s’est installé à A6K, dans l’ancien tri postal, en juillet 2020", explique le directeur de l’ULB Michel Coulon. "Le Fablab a désormais une structure en dur, dédiée, juste à côté des entreprises et start-up d’A6K."

Concrètement, le Fablab est un atelier où se trouvent des imprimantes 3D, des découpeuses (laser, vinyle, etc.), des kits électroniques, une thermoformeuse pour créer des moules, et autres. "C’est un lieu de création, des start-up viennent prototyper chez nous, des objets connectés, des robots, des impressions 3D… Mais c’est aussi un lieu de démonstration, pour expliquer ce qu’est un Fablab", continue Michel Coulon. "L’idée, c’est aussi que ce soit un lieu de partage, de mise en commun de ressources : pourquoi acheter une imprimante 3D de mauvaise qualité qu’on utilisera une fois, alors qu’on peut prendre un abonnement à un prix modique et utiliser les machines du Fablab ? C’est ouvert à tous les publics !"

Le FabLab de l'ULB à Charleroi ©D.R.

D’après le directeur de l’ULB, l’installation à A6K permet au Fablab de s’insérer dans quelque chose de plus grand. "On a accès à des ressources plus importantes, notamment intellectuelles. Quand un étudiant d’E6K vient créer un objet, il peut croiser un ingénieur de chez Thalès à la cafétéria, c’est un plus pour tout le monde d’être entouré d’étudiants et d’entreprises." La proximité de l’écosystème digital autour de la Sambre est un plus, ainsi que la proximité avec la gare de Charleroi.

Le Fablab, visité lundi soir par les ministres Glatigny (Promotion sociale) et Borsus (Centres de compétences), ne retournera probablement pas à Zénobe Gramme dans le futur. "Par contre, on prévoit d’installer un Edulab, un Fablab spécialement pour les étudiants, dans la future Cité des Métiers, plus petit mais plus axé sur ce que les futurs étudiants feront au campus de Charleroi."