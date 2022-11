Le sac poubelle blanc Tibi moins grand et plus cher en 2023

Il a beaucoup été question de finances ce lundi soir au conseil communal de Charleroi. Non seulement, la hausse des prix de l’énergie, des matières premières et l’indexation des salaires impacte directement les villes et communes, mais les répercussions fiscales de ces augmentations vont toucher les citoyens et les entreprises. Dès le 1er janvier, les sacs poubelle blancs coûteront ainsi plus cher dans la zone Tibi. Les administrateurs de l’intercommunale de collecte et de traitement des...