L'entreprise pharmaceutique CBX Medical lève un million d'euros

"La plante de cannabis produit des centaines de substances actives, une multitude d'entre elles présentant des vertus scientifiquement prouvées. Afin de les exploiter au mieux, CBX Medical développe depuis plus d'un an des produits à base de cannabinoïdes (molécules extraites de la plante de cannabis), exclusivement disponibles en pharmacie", se targue l'entreprise.

Pour accroitre son marché, CBX Medical vient de boucler un tour de table d'un million d'euros auprès de Sambrinvest (partenaire financier des PME de Charleroi Métropole issu d'un actionnariat public-privé, NDLR), Invest.BW ainsi que de plusieurs investisseurs privés (entre autres, S. Curaba, O. Delens et O. Simonis). "L'objectif de cette levée est aussi d'accélérer notre déploiement européen et de continuer à développer des projets d'innovation et de R&D autour des vertus des cannabinoïdes" explique Lionel Quataert, CEO de l'entreprise.

La délivrance de produits à base de cannabinoïdes en pharmacie a augmenté de plus de 250% ces 12 derniers mois. "Sur ce marché et pour cette même période, CBX Medical est l'acteur belge avec la plus grosse croissance", se félicite encore la société.