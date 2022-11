Dans les tournois de football des jeunes déficients mentaux, "le fair-play est omniprésent"

Une grande clameur s’échappe du terrain de minifoot du site provincial de Marcinelle : La Louvière vient de marquer un but ! Dans l’équipe, on s’échange des tapes sur l’épaule et on fête ça, rapidement, avant la reprise du match.

Ce mercredi, ce sont une cinquantaine de jeunes, âgés de 12 à 21 ans, qui jouent dans un tournoi de football pour les jeunes en situation de handicap. "Il y a cinq institutions cette année, qui s’occupent de jeunes déficients mentaux", détaille l’éducateur-coach de l’IMP René Thône de Marcinelle. "On organise ce tournoi avec l’IMP La Louvière et de Marchienne. Le Coga de Landelies et le CIME de Forest sont là aussi. Et ça se passe plutôt bien pour notre équipe de Marcinelle jusqu’ici !"

"On a fait 3-0 puis 3-2, pour l’instant on est bien partis pour gagner… et en plus j’ai mis un goal, un beau goal", explique Jason, 20 ans. "L’année passée ça s’était moins bien passé, mais ici faut tout donner pour les Special Olympics, j’y participe !" C’est sa dernière année à l’IMP, mais il reviendra jouer au football lors des tournois prochains, qui s’organisent au rythme de deux par an. "Je vais pas laisser tomber mes bons copains. J’aime le foot depuis que je suis tout petit mais avant j’avais peur de la balle. Maintenant que je suis grand, je joue beaucoup mieux."

Le tournoi de football des jeunes en situation de handicap, avec des enfants de 12 à 21 ans déficients mentaux, organisé en novembre 2022 par l'IMP René Thône de Marcinelle. ©VAN KASTEEL

Grégory a fait comme lui. À 38 ans, ça fait des années qu’il est sorti de René Thône, mais il revient régulièrement jouer au foot avec son équipe au maillot noir. "On se rattrape bien par rapport à l’année passée", nous glisse-t-il entre deux gouttes de sueur avant de courir vers les autres joueurs pour célébrer la victoire.

Les matchs se déroulaient toute l’après-midi. En soirée, il y a la remise des prix : une coupe pour chacune des trois premières équipes sur le podium. Et une coupe aussi pour les équipes qui n’ont pas gagné. Chaque joueur – ou joueuse parce que les équipes sont mixtes – reçoit aussi une médaille. "C’est l’occasion pour les institutions et les jeunes de se rencontrer, de socialiser, de partager leur passion du foot", continue leur éducateur spécialisé. "Ils sont toujours impatients de jouer, à chaque fois. Et ce qui est formidable ici, c’est qu’on voit qu’ils viennent pour partager, pour jouer, de bon cœur. Il n’y a pas de triche, le fair-play est omniprésent et tout le monde s’amuse."