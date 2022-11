Les AMP de Charleroi, qui distribuent presse et magazines, bloqués ce jeudi par la CSC : “des travailleurs sont non payés depuis des mois”

Les AMP, c’est cette branche du groupe bpost qui – pour faire simple – “distribue les journaux”. Ils acheminent presse quotidienne et magazines vers les librairies et points de vente, tous les matins, après leur impression.

”Mais les AMP, et bpost donc, travaillent avec des sous-traitants. Et c’est là qu’il y a un problème, chez Team Logistics : il y a au moins cinq travailleurs qui sont venus nous voir parce qu’ils n’ont plus rien, et on pense qu’il y a une dizaine de personnes concernées”, explique Michel Gretzer, permanent régional à la CSC Transcom. “Des gens qui travaillaient en tant que faux indépendants (NdlR : des travailleurs “forcés” à être indépendants, devant payer leurs charges sociales eux-mêmes mais dépendant d’un patron), et qui aujourd’hui n’ont plus eu leur salaire depuis près de 2 mois, ni les heures supplémentaires prestées, ni même leurs documents sociaux. Déjà avec un salaire ça devient difficile de vivre, mais imaginez sans : il y a même un des travailleurs qui est devenu SDF.”

Les verts bloqueront donc le dépôt des AMP de Jumet, ce jeudi, dès 7 h 30. “Pour mettre la pression sur bpost et les AMP, parce que c’est une situation parfaitement connue, ils ont fait appel à un sous-traitant mais nous estimons que sa responsabilité de donneur d’ordre est engagée. Il faut que ces personnes, qui sont dans la misère la plus totale, aient les documents indispensables à leur droit au chômage et nous souhaitons que les AMP et bpost examinent les possibilités de réintégration de ces activités externalisées, qu’ils donnent un travail à ces gens qui ont tant fait pour eux.”

Un piquet sera installé aux portes de l’entreprise par des permanents, délégués et travailleurs. Cependant, la distribution de journaux ne devrait pas être perturbée : à 7 h 30, le travail est déjà fini et les livraisons effectuées. “Nous voulons pour l’instant uniquement mettre un coup de pression”, détaille Michel Gretzer.

Contacté, le groupe bpost explique avoir mis fin à la collaboration avec Team Logistics “suite à plusieurs défaillances concernant la qualité des services et après de nombreuses concertations”. D’après bpost, toutes les factures que devaient les AMP à son sous-traitant Team Logistics ont été acquittées, et il n’y a plus aucun lien commercial entre les entreprises. Sous-texte : les travailleurs en difficulté ne sont pas employés par les AMP ou bpost, mais par Team Logistics. Ce dernier, à l’heure d’écrire ces lignes, n’avait pas encore répondu à nos sollicitations.