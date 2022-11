Sous alcool et médicaments, Serge est entré "en furie": il a frappé sa compagne

Le 26 avril 2020, à Ransart, la police de Charleroi est intervenue au domicile du couple formé par Serge et sa compagne. Sur place, les agents sont accueillis par Serge. Ce dernier, torse nu, ne semble pas inquiet de la situation et esquisse même un petit sourire narquois. Invité à quitter les lieux suite à une violente dispute, l'homme embarque une manne avec des affaires. Une fois au rez-de-chaussée, Serge attrape la nuque de sa compagne de l'époque. "Ce n'est pas un coup, mais je l'ai plutôt saisie comme pour lui dire "tu vois à quoi on arrive avec ces conneries"", estimait le prévenu. Faux, a décidé le tribunal correctionnel en considérant qu'il s'agit bel et bien d'un coup.

Par la suite, Serge n'a pas accepté son interpellation en se rebellant face aux deux policiers. En confiance, le prévenu osait même rejeter la faute sur les agents. "Ils m'ont attaqué. Le premier policier m'a pris à la gorge. J'ai retiré sa prise et le second a sorti sa matraque télescopique. Au moment des faits, Serge avait ingurgité un mélange explosif d'alcool et de médicaments. À 11h du matin, tout de même...

Comme requis par le parquet, Serge sera encadré durant deux ans via une peine de probation autonome. Il devra, notamment, mettre fin à toute consommation d'alcool et entamer un suivi médical et psychologique pour y parvenir. S'il ne respecte pas les conditions, Serge devra purger une peine de 12 mois de prison.