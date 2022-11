Un parcours sans faute à la chambre de traitement de la toxicomanie: des félicitations pour Maxime

Il y a un an, quasiment jour pour jour, Maxime (prénom d'emprunt) a intégré la CTT. La Chambre de traitement de la toxicomanie a ouvert ses portes à Charleroi il y a deux ans. Les justiciables membres de cette chambre particulière suivent un programme durant en moyenne 10 mois pour les aider à soigner leur dépendance aux produits stupéfiants. Si le parcours se révèle positif, les prévenus peuvent alors prétendre à une mesure de faveur au lieu d'une peine de prison.

Si Maxime a été cité à comparaître devant la justice, c'est pour la détention et la vente de cannabis entre août et septembre 2021. Le 5 septembre 2021, le jeune homme a été contrôlé dans la Ford Fiesta d'un ami. Une forte odeur suspecte a interpellé les policiers qui ont procédé au contrôle des cinq occupants de la voiture. Maxime, lui, a volontairement donné 12 g de cannabis qu'il avait sur lui et 58 g de cannabis dans son sac, avec le matériel nécessaire pour la vente.

En aveu, il avait confié s'être lancé dans l'activité illicite pour arrondir ses fins de mois compliquées avec seulement 20 euros d'argent de poche et pour financer sa propre consommation. "Je faisais ça pour me faire un petit revenu puisque je n'en avais pas et que je ne trouvais pas de job étudiant. C'était pour arrondir mes fins de mois et assumer financièrement mes sorties avec les copains", expliquait-il.

Un remarquable parcours

Pour l'aider à soigner sa dépendance au cannabis, Maxime a été invité à intégrer la Chambre de traitement de la toxicomanie. Et ce mardi après-midi marquait la fin du programme pour l'étudiant. Ce dernier a, selon le ministère public et son assistante de justice, réalisé un beau parcours. Initialement, une peine d'un an de prison avait été requise contre le jeune prévenu. Mais compte tenu de son honorable parcours dans la CTT, une suspension simple du prononcé est requise par le parquet.

Maxime, débarrassé de son envie de consommer du cannabis, est le grand gagnant dans l'histoire. "Je remercie l'existence de ce programme. Au début, je pensais qu'on allait me parler et me casser, mais on évolue avec des gens qui nous entourent", confie à cœur ouvert Maxime.

Jugement le 20 décembre.