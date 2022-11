Blocage du siège régional des AMP : “les salaires d’un sous-traitant sont impayés depuis des mois”

Une vingtaine de délégués et permanents de la CSC Transcom (logistique et transport) ont bloqué ce jeudi matin les accès du siège des AMP sur le zoning industriel de Jumet. En cause : le non-paiement des rémunérations et heures supplémentaires du personnel de Team Logistics, un sous-traitant en charge de l’acheminement des commandes presse auprès des libraires et distributeurs.

Sur place, deux chauffeurs de la PME confient n’avoir plus été payés depuis septembre. “Deux mois entiers nous restent dus”, observent Medhi et Vivian. Ce dernier affirme n’avoir jamais perçu le moindre euro de son employeur. “C’est pour dénoncer des dérives comme celles-là que nous menons cette action” indiquent Michel Gretzer et Stéphane Daussaint de la CSC Transcom.

Les AMP de Charleroi, qui distribuent presse et magazines, bloqués ce jeudi par la CSC : “des travailleurs sont non payés depuis des mois”

Les permanents déplorent que les AMP qui constituent une filiale du groupe BPost ne soient pas intervenus pour mettre fin à cette exploitation. Selon Medhi, “entre 100 et 150 personnes ont assuré pour le compte de Team Logistics des prestations sans être rémunérés. Contrats de courte durée, parfois une semaine, faux indépendants… ”

Renseignements pris auprès de BPost, la collaboration commerciale avec la PME a pris fin au début de ce mois, en raison de nombreuses défaillances. “Certains services de distribution n’étaient plus effectués. Si nous nous montrons sensibles aux difficultés que vivent les travailleurs de notre sous-traitant, nous n’avons pas le pouvoir de veiller à l’exécution des obligations sociales et salariales de nos partenaires commerciaux”, indique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost group. Selon elle, “toutes les factures qui ont été adressées par Team Logistics ont été réglées. Nous avons donc rempli nos responsabilités de donneur d’ordre. ”

La CSC Transcom exige le paiement immédiat des arriérés. “Nous demandons que le personnel de Team Logistics puisse obtenir en urgence les documents sociaux indispensables à l’exercice de son droit au chômage. Nous exigeons enfin que cessent les collaborations avec ce type d’entreprises et que des garanties soient données sur le respect des délais de paiement des travailleurs, de leur bien-être et de leur sécurité. ”