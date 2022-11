Châtelet : Rezippons la Terre ouvre un nouvel espace de retouche et de mercerie

Rezippons la Terre est une ASBL située en plein centre-ville de Châtelet qui cherche à développer la solidarité locale et protéger l’environnement, dans une démarche d’économie sociale et solidaire tout en continuant d’apporter son soutien au développement durable et aux interactions Nord/Sud (via MATM). Dans l’esprit de proposer une grande offre de services et un espace convivial à deux pas de la boutique de seconde -main, au 26 Place du Perron.

Ce nouvel espace a pu voir le jour grâce à un subside de la région wallon, “Déchets-Ressources”, initié par Madame la ministre Céline Tellier, “nous avons pu ouvrir une annexe à notre boutique afin, d’une part y développer notre service de retouche “Rezip’Express” et d’autre part, mettre en place une Mercerie Récup'. Ce qui répond à un vrai besoin sur l’entité, que cela soit pour le plaisir de créer ou de trouver facilement de quoi faire des petites réparations et même un peu de confection en réduisant les déchets textiles”, nous communique-t-on.

La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 6h30.