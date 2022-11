Nouvelle action policière contre le deal de rue à Charleroi

Une opération policière “DILRU2022-08”, pour “8e opération contre le deal de rue en 2022”, a été menée le lundi 21 novembre 2022 dans les rues de la métropole de Charleroi. Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, 13 personnes et six véhicules ont été contrôlés. Quatre, sans permis de séjour valide, ont été transmis à l’Office des Étrangers et une personne faisant l’objet d’une ordonnance de capture a été arrêtée et conduite en prison. 7 grammes d’héroïne ont été saisis et 5 P-V judiciaires rédigés.

De 15 à 23 heures, 13 policiers du Peloton Sécurisation et Ordre public (PSO) de Charleroi, avec deux maîtres-chiens stups de la police fédérale et de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, ont patrouillé l’hypercentre. Le boulevard Tirou et la station de métro Waterloo, parmi d’autres stations et quartiers de la ville basse, ont été mis sous surveillance : “l’opération visait particulièrement à vérifier des informations policières faisant état d’agissements suspects”, signale la police locale de Charleroi. “Des produits stupéfiants ont été découverts, probablement abandonnés ou dissimulés par les dealers. Aucune interpellation en lien avec cette découverte n’a été effectuée.”